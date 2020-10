American Airlines verwacht tegen jaareinde opnieuw met Boeing 737 MAX te vliegen

“Corona of niet, we moeten toch allemaal dood”: boze vrouw hoest met opzet in richting van andere passagiers op vliegtuig

15:44 Consternatie op een vlucht van Belfast naar Edinburgh gisteren: een Schotse vrouw werd uit het vliegtuig gezet omdat ze geen mondmasker droeg, maar dat liet ze niet zonder slag of stoot gebeuren. Zo hoestte ze met opzet in de richting van passagiers die al in hun stoeltje zaten. “Corona of niet, we moeten toch allemaal dood”, stootte ze uit.