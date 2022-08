American Airlines bestelt 20 supersonische vliegtuigen: van Londen naar Miami in minder dan 5 uur

Duitsland wil rond jaarwisse­ling drijvende LNG-terminals in gebruik nemen

Duits minister van Economie Robert Habeck heeft dinsdag de plannen voor de eerste LNG-terminals in Duitsland voorgesteld. Die terminals met vloeibaar aardgas moeten rond de jaarwisseling voor de kust van Wilhelmshaven en Brunsbüttel in gebruik worden genomen en via een pijpleiding aardgas aan land brengen. Op die manier wil Duitsland zijn afhankelijkheid van Russisch gas verder afbouwen.

