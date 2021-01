Ambulanciers in LA gevraagd om geen patiënten meer te vervoeren met weinig kans op overleven

Los Angeles County, met bijna tien miljoen inwoners de grootste county van de VS, wordt al wekenlang enorm zwaar getroffen door Covid-19. De ziekenhuizen liggen zo overvol, dat ambulanciers nu de richtlijn hebben gekregen om geen patiënten meer binnen te brengen die weinig kans maken om te overleven. De patiënten die toch overgebracht worden, moeten vaak urenlang wachten tot er een bed voor hen beschikbaar is.

In iets meer dan een maand tijd is het aantal besmettingen in LA county verdubbeld van 400.000 op 30 november tot 800.000 op 2 januari, zo deelden de gezondheidsautoriteiten gisteren mee. De ziekenhuizen liggen overvol en ook op de afdelingen intensieve zorg zijn alle bedden bezit. In de county liggen nu meer dan 7.600 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis, 21 procent van hen ligt op intensieve. In de regio worden veldhospitalen opgericht om tegemoet te komen aan de grote toestroom van patiënten.

Reanimatie ter plekke

Het Emergency Medical Services Agency (EMS) van LA County heeft ambulanciers de opdracht gegeven om patiënten met een hartstilstand die weinig kans maken om te overleven niet over te brengen naar het ziekenhuis. Veel medische instellingen hebben momenteel niet de mogelijkheid om zich te ontfermen over patiënten die geen overlevingskans hebben, zegt het agentschap. Reanimatiepogingen moeten gedurende minstens 20 minuten verdergezet worden, maar als die niets opleveren, mag het lichaam niet overgebracht worden naar het ziekenhuis voor eventuele verdere pogingen.

“Het is niet zo dat we niet meer reanimeren”, zegt Marianne Gausche-Hill, directeur bij EMS. “We doen de beste reanimatie en dat is degene die ter plekke en meteen gebeurt. Wat een beetje verschilt met vroeger is dat we beklemtonen dat het vervoeren van deze levenloze patiënten erg slechte uitkomsten kent”, voegt ze eraan toe. “Dat wisten we al en we willen niet dat dit een impact heeft op onze ziekenhuizen.”

Gisteren vaardigde EMS ook een richtlijn uit om enkel zuurstof toe te dienen aan patiënten die een zuurstofsaturatie hebben van minder dan 90 procent, omdat de zuurstofvoorraad slinkt.

Lange wachttijd

Ambulances moeten nu vaak urenlang wachten wanneer ze toekomen aan de ziekenhuizen, omdat er niet genoeg bedden zijn voor de opvang van nieuwe patiënten. “We wachten minstens twee tot vier uur aan een ziekenhuis en moeten nu nog verder rijden... en dan nog eens drie uur wachten”, vertelt een ambulancier aan de lokale tv-zender KCAL.

In LA County sterft momenteel elke vijftien minuten een patiënt aan het virus, zegt Barbara Ferrer, directeur volksgezondheid bij LA County. Naar verwachting zal het aantal besmettingen als gevolg van de feestdagen nog verder oplopen. “We zullen in januari waarschijnlijk de ergste omstandigheden meemaken van de hele pandemie, en dat is moeilijk voor te stellen”, aldus Ferrer.