Ambulancier probeert vergeefs zwaargewond verkeersslachtoffer te redden. Het blijkt haar 17-jarige dochter te zijn

De Canadese ambulancier Jayme Erickson werd afgelopen week opgeroepen na een crash op een gladde snelweg in de westelijke provincie Alberta, waarbij twee tienermeisjes zwaargewond raakten. Zonder dat de vrouw het wist, was ze urenlang vergeefs bezig haar eigen dochter te redden: het 17-jarige meisje was onherkenbaar door haar zware verwondingen.

Toen Jayme Erickson op 15 november met haar collega's op de plek van het ongeluk aankwam, een beijzelde snelweg in de provincie Alberta, trof ze aan de passagierskant van de auto een tienermeisje aan met zware letsels, die haar - zo wist Erickson - mogelijk fataal zouden worden.

Het duurde bijna een half uur om het slachtoffer uit het wrak van de auto te krijgen. Toen dat gelukt was, bleef Erickson bij de zwaargewonde tiener tot ze met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Calgary werd overgebracht. De bestuurder van de auto, een ander tienermeisje, was er minder ernstig aan toe en had op eigen kracht het voertuig kunnen verlaten.

Politieagenten aan de deur

Toen Erickson aan het einde van haar dienst naar huis ging, vertelde ze aan haar man hoe ze het zwaargewonde tienermeisje had proberen te redden, maar dat er vanavond een familie hoogstwaarschijnlijk hun dochter zou verliezen. Niet veel later stonden er politieagenten op de stoep bij het koppel met de trieste boodschap dat hun zeventienjarige dochter Montana bij een auto-ongeluk zwaargewond was geraakt. In het ziekenhuis hadden ze haar vanwege de ernstige aard van haar verwondingen van de beademing gehaald en overleden.

“De dodelijk gewonde patiënt die ik had verzorgd, was mijn eigen vlees en bloed. Mijn eigen kind. Mijn ‘mini me’. Mijn dochter Montana", schreef de vrouw in een emotioneel bericht aan haar familie en vrienden. “Ik ben dankbaar voor de 17 jaar die ik met haar had, maar ik ben ook gebroken en zit vol vragen. Wat zou je geworden zijn, mijn baby? Wie zou je zijn geweest? Ik ben kapot. Ik mis een deel van mezelf. Ik word geacht de scherven op te rapen en door te gaan.”

Hond uitgelaten

De twee meisjes waren op het moment van het ongeval onderweg naar huis na een wandeling met de hond. Mogelijk door de gladheid verloor de bestuurder van de auto de controle over het stuur, waarna hun voertuig door een aankomende vrachtwagen werd geraakt.

“Als ouder en ambulancier kan ik je vertellen dat dit een ergere nachtmerrie is dan eender wie van ons ooit had kunnen bedenken”, zei Ericksons collega Richard Reed emotioneel op een persconferentie. Reed had eveneens dienst op de avond van het fatale ongeval.

Erickson en haar man vinden intussen een klein beetje troost in het feit dat ze Montana's organen voor donatie hebben afgestaan en dat twee van die organen inmiddels levens gered hebben. “We zijn zo blij dat onze lieve meid bij anderen verder leeft en dat ze na deze tragedie toch nog andere mensen heeft kunnen redden. We weten dat dat is wat ze gewild zou hebben en we zijn zo trots op haar. We gaan haar zo verschrikkelijk hard missen.”

Volledig scherm Ambulancier Jayme Erickson (links) wordt tijdens een persconferentie getroost door haar echtgenoot Eric en een vriendin. © AP