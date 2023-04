Ambassadeur VS bezoekt in Rusland gevangen ‘Wall Street Journal’-journalist: “Hij is gezond en blijft sterk”

Hoe de Russische Wag­ner-groep ook nu weer achter het geweld in Soedan lijkt te zitten

Het geweld dat vorig weekend uitbrak in Soedan, heeft al zeker honderd doden geëist. Oorzaak is de machtsstrijd tussen twee generaals die elk hun eigen leger hebben. Maar ook Rusland speelt een rol. Dat verrijkt zich aan de Soedanese goudproductie via de beruchte Wagner-groep. Toen die in 2021 werd gedwarsboomd in Soedan, volgde er al gauw een staatsgreep. En ook nu blijkt er een incident te zijn dat laat vermoeden dat Wagner het vuur aan de lont heeft gestoken.