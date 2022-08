Ambassadeur Myanmar in China plots gestorven: vierde overleden ambassadeur in Peking sinds 2021

Hij was de vierde ambassadeur die sinds 2021 in China is overleden. De Oekraïense ambassadeur Serhiy Kamyshev (65) overleed in februari 2021 tijdens of kort na een bezoek aan een locatie van de Olympische Winterspelen in Peking. De Duitse ambassadeur Jan Hecker (54) stierf in september, minder dan twee weken na zijn benoeming in Peking. En de Filipijnse ambassadeur Jose Santiago ‘Chito’ Sta. Romana (74) overleed in april in quarantaine in de oostelijke Chinese provincie Anhui.