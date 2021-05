“Amazon voert gesprekken over overname filmstudio MGM”

Baas drukste luchthaven ter wereld: "Er is geen alterna­tief voor vaccinatie­p­as­poort”

17 mei De luchthaven van Dubai kent het drukste internationale reisverkeer ter wereld. De CEO, Paul Griffiths, heeft zich nu uitgelaten over het veelbesproken vaccinatiepaspoort. Voor hem is het de enige manier om reizen naar het buitenland weer massaal toe te staan. “Er is geen alternatief”, meent Griffiths.