Amazon vervolgd voor “stelen” fooien bezorgers

HET GROTE PAKJESON­DER­ZOEK. Wat loopt er allemaal fout bij onze bestellin­gen? “IPhone gekregen én terugbe­taald”

Een babyjurkje van amper één cent kunnen we gratis laten bezorgen uit China én terugsturen. Een iPhone die zogezegd nooit is afgeleverd, wordt zonder controle een tweede keer opgestuurd of terugbetaald. En dat alles onder de ogen van de grote webwinkels. Onderzoek van de Universiteit Antwerpen, in samenwerking met VTM Nieuws en HLN, legt pijnlijke conclusies bloot bij onze bestellingen.

24 november