Amazon start dit jaar met droneleveringen van pakjes in de VS

Dode en gewonden nadat man inrijdt op groep fietsers in Mannheim

Een 36-jarige man is zondag met zijn auto op een groep fietsers in Mannheim ingereden. Een 71-jarige fietser is overleden, drie andere mensen raakten zwaargewond, meldt de politie. De chauffeur van de auto zou eerder zijn 69-jarige vader hebben vermoord in Ellerstadt, 17 kilometer ten westen van Mannheim. Mannheim ligt in het zuidwesten van Duitsland, nabij Heidelberg in de deelstaat Baden-Württemberg.

13 juni