Amazon past app-logo aan na klachten over lachende Hitler

Duitse moeder (27) beschul­digd van moord op haar vijf kinderen

1 maart Een moeder uit de West-Duitse stad Solingen, in de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen, is aangeklaagd voor vijfvoudige moord. Ze wordt ervan beschuldigd vijf van haar zes kinderen in september vorig jaar te hebben verstikt, nadat ze hen eerst had verdoofd. Dat meldt een woordvoerder van de plaatselijke rechtbank maandag.