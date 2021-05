Amazon hield vorig jaar meer dan 2 miljoen namaakproducten tegen

Woedende betogers vallen Iraanse consulaat in Irak aan

9:47 Woedende betogers hebben zondagavond in de Iraakse stad Karbala het Iraanse consulaat proberen te bestormen en daarbij verschillende controleposten in brand gestoken. De veiligheidsdiensten schoten volgens ooggetuigen met scherp om de betogers uiteen te drijven. Zeker tien personen raakten gewond. Op sociale media was op video’s te zien hoe delen van de ingang van het consulaat in brand stonden. Een officiële reactie op de aanval kwam er zondagavond niet.