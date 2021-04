Amazon betaalde de voorbije jaren amper belastingen, maarJeff Bezos beweert nu voorstander te zijn van belastingverhoging

‘Kate The Great’: dit is de vrouw die Groot-Brittannië bevrijdde

20:57 In Engeland gaan volgende week de terrassen weer open, heeft premier Boris Johnson bekend gemaakt. In zijn land zijn nu ruim 31 miljoen mensen gevaccineerd. Dat is zestig procent van de bevolking, en dus lijkt het allerergste er achter de rug. Al het applaus is voor ‘Kate The Great’, het hoofd van de taskforce vaccinatie. Kate Bingham zorgde ervoor dat Groot-Brittannië een straatlengte voor bleef op Europa.