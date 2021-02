Amateurisme in Nederland: vervoer vaccins uitbesteed aan krokettenbakker

De coronavaccins zijn in Nederland niet altijd even professioneel vervoerd, blijkt uit onderzoek van het AD naar verschillende video’s van het transport. Op beelden is bijvoorbeeld te zien hoe een lokale krokettenleverancier een zorginstelling helpt bij het vervoer van het Pfizer/BioNTech-vaccin, waarvan nochtans geweten is dat het uiterst belangrijk is dat het goed gekoeld blijft. Ook bij het vervoer van de vaccins voor het Medisch Spectrum Twente (MST) ging het mis. Daar belandde vorige week nog tientallen vaccins in de prullenmand. Het transport duurde langer dan drie uur en de flesjes werden door elkaar geschud en kwamen zo op hun zijkant of ondersteboven te liggen, waardoor hun betrouwbaarheid in het gedrang kwam.