Amateurduiker doet zeldzame vondst in Israël: 900 jaar oud zwaard afkomstig van kruisvaarders

Een amateurduiker in Israël heeft een bijzonder object uit het water gevist: een zwaard dat na onderzoek wel 900 jaar oud bleek te zijn. Het oude wapen weegt zo’n 1,8 kilogram, is 1,2 meter lang en was ooit eigendom van een kruisvaarder.

Het was de Israëliër Shlomi Katzin die verrast werd toen hij een vreemd object op de bodem van de Middellandse Zee zag liggen. De man had nog maar pas zijn duikvinnen aangedaan en een GoPro-camera op zijn hoofd bevestigd. Katzin is immers een amateurduiker en wilde even genieten van alle pracht en praal die het onderwaterleven te bieden heeft. In plaats daarvan haalde hij het zwaard, dat bedekt was met schelpen en andere sporen van zeeleven, op en bracht het meteen naar de oppervlakte.

Vervolgens besliste Katzin om het zwaard te overhandigen aan Jacob Sharvit, directeur maritieme archeologie bij de overheidsinstantie die archeologische vondsten beheert. “Een buitengewoon zeldzame vondst”, zo reageert die laatste. Er worden in de regio wel vaker zwaarden gevonden, vertelt Sharvit aan The New York Times. Maar omdat dit zwaard zich onderwater bevond en de zee hier nauwelijks van temperatuur wisselt, verkeert het wapen in een uitstekende conditie. “Dit is voor het eerst dat we zo’n mooi zwaard zijn tegengekomen”, aldus Sharvit.

Volledig scherm Jacob Sharvit met het zwaard. © AP

Kruistochten

Het meterlange zwaard was hoogstwaarschijnlijk van een kruisvaarder die in de twaalfde eeuw richting Israël reisde om Jeruzalem te veroveren op de Islamitische machthebbers. Vele gevechten werden op het strand gevoerd. Dat verklaart mogelijk waarom het zwaard in de zee terecht is gekomen.

Nir Distelfeld, werkzaam als inspecteur van archeologische vondsten, zegt in een verklaring het geweldig te vinden om zo’n persoonlijk object in handen te hebben. “Het brengt je 900 jaar terug in de tijd. Naar een tijd van ridders, harnassen en zwaarden.”

Volledig scherm Het zwaard zoals het op de zeebodem is gevonden. © AP

Aangezien dit een gebied is waar schepen vroeger veel voor anker gingen, worden er voor de kust van Haifa vaker archeologische vondsten gedaan. Sommige ontdekkingen zijn maar liefst 4.000 jaar oud. Doordat het zand op de zeebodem veel verschuift, komen er soms schatten tevoorschijn die nooit eerder opgemerkt zijn. Maar dan moet je wel, zoals hobbyduiker Katzin, het geluk hebben er op het juiste moment te zijn.

Het zwaard wordt schoongemaakt en onderzocht en daarna in een museum tentoongesteld.