Amateurbeelden tonen hoe tornado in volle actie enorme ravage aanricht in Amerikaanse staat Kansas

“Eerste honderd burgers geëvacu­eerd uit staalfa­briek Marioepol”, zegt Zelensky: beelden tonen erbarmelij­ke omstandig­he­den

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zondagmiddag gezegd dat de evacuatie van burgers die al weken zitten opgesloten in de door de Russen belegerde havenstad Marioepol op gang is gekomen. Vermoedelijk zitten er nog eens een duizendtal burgers verborgen in het belegerde complex van de staalfabriek onder wie er een honderdtal ernstig gewond zouden zijn. Zo zijn er berichten en beelden opgedoken over “rottende wonden" en gangreen of koudvuur.

6:29