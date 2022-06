Alweer journalist vermoord in Mexico - ook dochter in kritieke toestand

Antonio de la Cruz, een journalist van de lokale krant Expresa werd doodgeschoten in zijn woning in Ciudad Victoria, de hoofdstad van Tamaulipas, zo meldt de krant. Ook zijn dochter raakte gewond bij de aanval en verkeert volgens de gouverneur van Tamaulipas in kritieke toestand.

Tamaulipas is een staat aan de Golf van Mexico, net ten zuiden van Texas, waar een gewelddadige strijd woedt tussen drugkartels over smokkelroutes. Lokale journalisten die hoofdzakelijk berichten over misdaad en corruptie zijn bijzonder kwetsbaar.

Expreso was in het verleden het doelwit van verscheidene aanslagen, meldt Article 19. In 2012 ontplofte er een bomauto voor het gebouw van de krant en in 2018 werd er een afgehakt hoofd in een koelbox voor de deur achtergelaten. “Er wordt aangenomen dat de aanslag een boodschap van intimidatie en een bedreiging is voor alle journalisten in Tamaulipas”, zegt Leopoldo Maldonado, regionaal directeur van Article 19.