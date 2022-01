Alweer incident in Nederland: voordeur van ex-minister Ferd Grapperhaus beklad met “Pedo, nazi”

Op sociale media circuleren beelden van de houten deur, met de woorden ‘pedo’ en ‘nazi’ in zwarte verf. Volgens een woordvoerder van de politie is er in Amsterdam inderdaad een melding binnengekomen over een bekladde voordeur, al wil de politie voorlopig geen uitspraken doen over de identiteit van de bewoners. Vaststaat dat de betreffende woning eigendom is van Ferdinand Grapperhaus (CDA), die dus tot voor kort minister van Justitie en Veiligheid was in Nederland, maar onlangs stopte in de landelijke politiek.



Buurtbewoners zijn donderdag door de politie gevraagd om recente camerabeelden te delen, in een poging om na te gaan of de daders in beeld zijn gebracht. Wie er achter de vandalenstreek zit, is vooralsnog onbekend.