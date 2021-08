Alsof coronavirus niet bestaat: immense massa op muziekfestival in Chicago, experts vrezen voor stortvloed aan besmettingen

In de Amerikaanse stad Chicago vond dit weekend het vierdaagse muziekfestival Lollapalooza plaats. Dat trok maar liefst 100.000 bezoekers per dag en het leek er wel alsof het coronavirus nog maar een verre herinnering was, ondanks de stijgende coronacijfers in de Verenigde Staten. Beelden tonen hoe tienduizenden mensen dicht op elkaar gepakt staan en er amper een mondmasker te bespeuren is. Experts vrezen dan ook dat er de komende weken een opstoot in het aantal nieuwe besmettingen te zien zal zijn.

“Eén van de grootste publieke bijeenkomsten sinds het begin van de coronapandemie” wordt het muziekfestival van afgelopen weekend genoemd in Amerikaanse media. Op het podium kleppers als Megan Thee Stallion, Foo Fighters en Tyler the Creator. In het publiek tienduizenden enthousiaste muziekliefhebbers.

Volledig scherm Lollapalooza trok afgelopen weekend een massa volk. © RV

Volledig scherm © Amy Harris/Invision/AP

Vorig jaar werd het evenement nog geannuleerd door de coronapandemie, maar dat was dit jaar niet het geval. Wie erbij wilde zijn, moest wel een bewijs kunnen voorleggen van volledige vaccinatie of een negatieve coronatest van maximaal 72 uur oud. Wie nog niet volledig gevaccineerd was, werd gevraagd om een mondmasker te dragen. “Vermijd fysiek contact met mensen van buiten je gezelschap”, stond onder meer te lezen op de website van het festival. Van dat laatste was evenwel niet veel sprake.

Op beelden die onder meer gedeeld werden op sociale media is te zien hoe een dolle massa dicht op elkaar gepakt van de muziek geniet. Een enkeling draagt een mondmasker.

Experts hebben al hun bezorgdheid geuit over wat ze afgelopen weekend zagen in Chicago. Ze vrezen ervoor dat de voorzorgsmaatregelen die de organisatie trof, niet voldoende waren en dat het aantal besmettingen onder de aanwezigen in de komende dagen en weken fors de lucht in zal gaan.

Volledig scherm © Amy Harris/Invision/AP

“Als 100.000 mensen of meer verzamelen in een vrij afgesloten ruimte, de sociale afstand niet respecteren en de meerderheid geen mondmasker draagt, zal je onvermijdelijk besmettingen hebben”, aldus dokter Tina Tan, expert in infectieziekten, in de Britse krant The Guardian.

Burgemeester

Burgemeester Lori Lightfoot van Chicago is echter niet verontrust. Dat zei ze op een persconferentie zondag. Volgens haar hebben al miljoenen mensen evenementen bijgewoond in Chicago deze zomer. “We hebben al meer kunnen toelaten, maar we doen het voorzichtig met het oog op de vaccinaties”, zei ze. “Daar voel ik me goed bij. Over een week tot tien dagen zullen we meer weten, natuurlijk. Maar het zijn sowieso de mensen die niet gevaccineerd zijn die risico lopen.”

Volledig scherm Megan Thee Stallion op Lollapalooza. © Amy Harris/Invision/AP