Alsmaar minder migranten op Griekse eilanden

Op sommige eilanden verblijven bijna geen vluchtelingen meer. In het kamp op Kos waren woensdag 82 vluchtelingen aanwezig, op Leros waren het er 125. Beide kampen kunnen elk 850 asielzoekers ontvangen. Ook op het eiland Samos is de situatie verbeterd. Momenteel verblijven daar iets minder dan 2.000 migranten in een opvangcentrum. Een paar maanden geleden verbleven er nog meer dan 6.000 mensen. Op Lesbos verblijven wel nog ruim 6.000 mensen in het tentenkamp Kara Tepe.