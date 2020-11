Als Trump snel jubelt, wil dat niks zeggen. Als hij zwijgt wél: waar moet u zeker op letten, en waaruit trekt u beter geen conclusies tijdens de verkiezingsnacht?

De kans dat we tegen morgenochtend al weten wie het voor het zeggen krijgt in de VS, is klein. Door het stemmen per brief kunnen de tellingen dagen duren en zullen de eerste resultaten heel voorbarig zijn. Voor wie toch van plan is om een nachtje door te steken, sommen we op met welke tekenen u absoluut geen rekening moet houden - en in welke u wel een aanwijzing mag zien.

Het eerste Amerikaanse stembureau dat opengaat, is dat van het legendarische dorpje Dixville Notch in New Hampshire. Daar mogen de vijf inwoners om klokslag middernacht gaan stemmen - om 6 uur deze ochtend Belgische tijd. De eerste bureaus die sluiten, zijn die in de staten Georgia, Indiana, Kentucky, South Carolina, Vermont en Virginia om 1 uur morgenochtend Belgische tijd. De allerlaatste stemhokjes gaan zes uur later dicht in Alaska, om 7 uur.

Maar er zit nog heel veel onvoorspelbaars in deze verkiezing. We weten zelfs niet hoeveel stemmen per brief er uitgebracht zullen worden. Volgens het U.S. Election Project zijn er meer dan 91 miljoen stembrieven aangevraagd, waarvan er 31 miljoen nog niet teruggestuurd zijn. Het volstaat om naar de strijdstaat Pennsylvania te kijken om te weten hoe dat de boel kan vertragen. 35% van de 8,9 miljoen stemgerechtigden heeft daar een stembrief per post aangevraagd en van die 3,1 miljoen brieven zijn er al 2,1 miljoen teruggestuurd. Maar de telling van die stemmen mag pas starten als de stembureaus openen, terwijl de resterende brieven nog tot vrijdag kunnen binnenkomen - regels die verschillen per staat. Zekerheid over de uitslag wordt in Pennsylvania ten vroegste verwacht in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Pennsylvania krijgt de bijnaam 'Keystone State' - een verwijzing naar de onafhankelijkheidsverklaring van de VS die daar opgesteld werd. Maar ook in de presidentsstrijd lijkt het dit jaar de sleutelstaat te zijn. Volgens de website FiveThirtyEight bedraagt de kans dat Pennsylvania de doorslag zal geven meer dan 36% - de tweede grootste kanshebber is Florida met slechts 12% - waardoor ook de einduitslag nog dagenlang onzeker kan zijn.

Volledig scherm President Donald Trump net voor hij aan boord stapt van Air Force One, voor een voorlaatste dag vol rally's in vier staten. © REUTERS

WAAR U ZEKER NIETS ACHTER MOET ZOEKEN

De tussenstand in het stemmenaantal

Op veel plaatsen worden eerst de stemmen geteld die fysiek zijn uitgebracht. Daarna volgen pas de stemmen per brief. En omdat er veel meer Democratische dan Republikeinse kiezers aangegeven hebben dat ze stemmen per brief, zal die eerste lading stemmen er buitenproportioneel veel voor Trump bevatten. Trek dus geen conclusies uit die stemmenaantallen, niet nationaal en niet per staat. En trek die conclusies zelfs morgenavond nog niet, want in tal van staten kan het dus dagenlang duren vooraleer alle stemmen per brief zijn geteld.

De kiesmannen die al toegekend worden

Er zijn zeventien staten waar volledige uitslagen worden verwacht tijdens de verkiezingsnacht. Die zijn samen goed voor 126 kiesmannen, en van 96 staat al zo goed als vast naar wie ze gaan. Die van Wyoming, bijvoorbeeld, waar de Democraten voor het laatst gewonnen hebben in 1964 en Trump nu meer dan 60% behaalt in de polls. Van die 96 kiesmannen gaan er 66 naar de Republikeinen en slechts 30 naar de Democraten. Maar die tussenstand heeft dus weinig te betekenen.

Wat Trump zelf in zijn voordeel verklaart

De gerede vrees bestaat dat Donald Trump zichzelf vroegtijdig tot winnaar uitroept. Hij zou dat makkelijk kunnen doen op basis van de eerste telresultaten, die hoogstwaarschijnlijk in zijn voordeel zullen zijn. Alles wat er daarna nog gebeurt, krijgt dan al gauw een zweem van bedrog. Dat is de bedoeling, natuurlijk. Terwijl we eigenlijk nu al weten dat veel stemmen voor Joe Biden pas op het einde zullen komen - en dat daar niets verdachts aan is.

Volledig scherm Joe Biden landt in Pennsylvania, de strijdstaat waar hij tot het laatst volop campagne voert. © AP

WAAR U WEL VOORTEKENEN IN MAG ZIEN

Een zege van Biden in Florida

De enige staat die er werkelijk toe doet en waar er tegen de ochtend al een uitslag zou zijn, is Florida. Als Biden daar wint, dan komen de kansen van Trump heel dicht bij het nulpunt. Biden heeft dan genoeg aan alle staten waar hij in de polls een voorsprong heeft van 5% of meer - op papier een uitgemaakte zaak. Maar een zekerheid? Nee. Vier jaar geleden stond Hillary Clinton in Wisconsin 6,5% op kop, maar verloor ze daar toch. En als Florida naar Trump gaat, dan ligt de race nog helemaal open.

Resultaten tegen alle verwachtingen in

Als er grote verrassingen zijn in de zeventien staten met vroege volledige uitslagen, dan kan er sprake zijn van een trend. Een Trump die wint in New Hampshire, bijvoorbeeld, of Biden op de hielen zit in Oregon, scoort waarschijnlijk overal veel beter dan verwacht. Omgekeerd zou een nek-aan-nekrace of zelfs een zege van Biden in South Carolina, Missouri of Montana zo goed als zeker betekenen dat Trump zijn koffers mag pakken.

Wat Trump zelf in zijn nadeel verklaart

Als Trump ook maar het lichtste teken van wanhoop zou tonen, dan is dat significant. We weten dat hij zelfs in staat is om het licht van de zon te ontkennen - en ook tegen beter weten in kan blijven verklaren dat hij de verkiezingen wint. Maar als hij zich in stilzwijgen hult, mag u daar al een teken in zien dat hij aan de verliezende hand is.

