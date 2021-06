Als omkopen en oorlog voeren niet meer helpen: Israëlische premier Netanyahu op weg naar de uitgang

In Israël is het einde van een tijdperk in zicht. Er wordt daar een regering gevormd zonder Benjamin Netanyahu, de langstzittende premier in de geschiedenis van het land. Die had gerekend op nieuwe verkiezingen — wat mogelijk heeft bijgedragen tot de oorlog van vorige maand — maar wordt nu buitenspel gezet door zowat al zijn tegenstrevers.