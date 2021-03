Als Nerf-speelgoedwapen verhuld pistool in beslag genomen bij drugsraid

Sydney vreest voor ergste overstro­min­gen in 60 jaar, al meer dan 18.000 evacuaties

6:08 De Australische autoriteiten zijn van plan vandaag nog eens duizenden mensen te evacueren uit door overstromingen getroffen buitenwijken in het westen van de miljoenenstad Sydney en aan de noordoostkust van de staat New South Wales. In totaal moesten al meer dan 18.000 mensen hun woningen verlaten. De autoriteiten verwachten de ergste overstromingen in 60 jaar, nu ook de komende dagen de stortregens waarschijnlijk zullen aanhouden.