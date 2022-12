“Als jullie dit zien, ben ik al dood”: Iraanse man (38) springt in Franse rivier Rhône om situatie in geboorteland aan te klagen

In Frankrijk heeft een Iraanse man van 38 jaar zelfmoord gepleegd om de penibele politieke situatie in zijn geboorteland aan te klagen. De man, Mohammad, deelde maandag een video op Instagram waarin hij spreekt over de repressie waar Iraniërs al enkele maanden onder lijden. Na zijn videoboodschap sprong Mohammad in de Rhône, een rivier in de buurt van de zuidoostelijke stad Lyon, en overleed hij.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of online op www.zelfmoord1813.be.

“Wanneer jullie deze video zien, zal ik al dood zijn”, vertelt de 38-jarige Mohammad in zijn laatste videoboodschap. “Ik heb besloten om in de Rhône te springen. Wij Iraniërs zijn heel moe door de huidige situatie (...). Maar ik ben gelukkig omdat ik voluit voor deze uitweg kies. Ik ben niet verdrietig, ik heb besloten dit te doen om iedereen te laten zien dat Iraniërs hulp nodig hebben”, legt hij uit in de video, die ongeveer drie minuten duurt.

“Geef uw aandacht aan ons land. De burgers zijn alleen, de politie en de regering zijn extreem gewelddadig (...). We hebben al veel zonen en dochters verloren. We moeten iets doen”, aldus Mohammad.

Maandagavond omstreeks 18:30 uur vond de politie het lichaam van de man na een oproep terug aan de brug van Gallieni, nabij Lyon. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor de Iraniër kwam alle hulp te laat. De naasten van Mohammad hebben aan nieuwszender ‘BFM TV’ bevestigd dat het wel degelijk om hem gaat. Mohammad studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Lyon en was getrouwd met een Iraanse vrouw. Hij woonde sinds 2019 in Frankrijk.

“Acht keer gebeld”

Kort voor zijn wanhoopsdaad had het slachtoffer nog een berichtje gestuurd naar Thomas, een klasgenoot en vriend van hem, om afscheid te nemen. “Daarna zag ik ook zijn bericht op Instagram. Ik probeerde hem te bereiken, ik dacht dat het een vergissing was. Ik heb hem acht keer gebeld, maar kreeg geen antwoord”, getuigt Thomas bij ‘BFM TV’. “Ik zou het hem hebben afgeraden als hij me over zijn plan had verteld.”

Ook de moeder van Thomas probeerde nog in te grijpen, maar tevergeefs. “Toen ik het bericht zag, heb ik de politie gebeld en is mijn man meteen naar het politiebureau gegaan”, vertelt ze. “We hebben gisterenavond contact opgenomen met Mohammads vrouw. Ze is er kapot van, ze staat er nu helemaal alleen voor”, klinkt het.

Volgens Thomas had Mohammad het vaak over zijn land en het politieke klimaat. “Hij zei vaak dat het regime zou vallen. Hij was teleurgesteld, maar leek niet wanhopig.”

De politieke situatie in Iran



In Iran vinden sinds midden september massale demonstraties plaats tegen het strenge regime. Bij de protesten, die de autoriteiten als rellen beschouwen, werden al duizenden mensen opgepakt. Tot nu toe zijn twee mensen geëxecuteerd door hun betrokkenheid bij de protesten. Volgens Amnesty International riskeren 26 mensen de doodstraf in het land.



De protestgolf is voor Iran de grootste in jaren en begon na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. De jonge vrouw van Koerdische afkomst stierf in gevangenschap nadat ze door de moraalpolitie was opgepakt en mishandeld omdat ze haar hoofddoek te los zou hebben gedragen.

KIJK: In Iran vinden sinds midden september massale demonstraties plaats tegen het strenge regime