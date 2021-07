“Als je het virus de coronavaccins wil laten verschalken, dan moet je doen zoals de Britten”

De Britten heffen maandag enkele belangrijke coronamaatregelen op. Mondmaskers zijn dan niet langer verplicht en ook de anderhalve meter afstand mag op de schop. En dat terwijl het Verenigd Koninkrijk ruim 35.000 nieuwe besmettingen per dag optekent en bovendien slechts iets meer dan de helft van de Britse bevolking volledig gevaccineerd is.

Volgens Jemma Geoghegan, viroloog aan de universiteit van Otago, zijn dit de ideale omstandigheden voor het coronavirus om nieuwe varianten te ontwikkelen die bestand zijn tegen de vaccins. “Als je het virus wil trainen om het te laten ontsnappen aan door vaccinatie opgewekte immuniteit, dan moet je precies doen zoals zij”, zegt ze. “Je geeft het virus eigenlijk een oefenterrein om de selectiedruk te overwinnen. Je laat het virus toe zich te blijven verspreiden. Met deze bevolking die maar matig immuun is en met de Deltavariant die waarschijnlijk een R-waarde heeft van naar schatting vijf of zes, heb je een drempel nodig die veel, veel, veel hoger is dan ze nu hebben.” Geoghegan vreest dan ook dat er nieuwe varianten zullen komen met enige resistentie tegen de vaccins. Die nieuwe varianten bedreigen mogelijk zelfs de werkzaamheid van de vaccins die nu nog beschermen tegen een ernstig ziekteverloop, tegen hospitalisatie en tegen overlijden aan Covid-19.