“Als Gino hierbij zou zijn geweest, had hij met grote ogen gekeken”: familie en vrienden herdenken overleden jongen tijdens wake

LIVE. “Russische cyberaan­val­len minder efficiënt dan verwacht” - Poolse president bekriti­seert leiders die met Poetin praten

Volgens Oekraïens president Volodymyr Zelensky hebben de Russen de bovenhand in Sjevjerodonetsk, maar houden de Oekraïners voorlopig stand. Moskou beweert daarentegen dat het de woonzones van de stad “helemaal heeft bevrijd”. Ongeveer Oekraïense 800 burgers hebben hun toevlucht gezocht in een chemische fabriek in de stad. Dinsdag heeft een Russische raketaanval ook de tweede grootste graanterminal in Oekraïne vernietigd. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.

