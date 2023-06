“Als er ergens een hel bestaat, dan is dit nog erger”: psychologe behandelt Oekraïense soldaten die gecastreerd werden door dronken Russen

“Als er ergens een hel bestaat, dan is dit nog erger.” Aan het woord is een Oekraïense soldaat die tijdens zijn gevangenschap door dronken Russen gecastreerd werd. Seksueel geweld tegen mannen is een zwaar onderbelicht probleem van de oorlog in Oekraïne, weet psychologe Anzhelika Yatsenko. In een artikel in ‘The Times’ omschrijft ze de impact die zulke martelpraktijken op (haar) patiënten hebben.

Yatsenko ontving in haar praktijk in Poltova twee jongemannen (25 en 28) die deel uitmaakten van een gevangenenruil. Gedurende een maand kregen ze niet over hun lippen wat hen overkomen was. “Er bestaan geen woorden om die horror te omschrijven”, was het enige wat ze kwijt wilden.

De ene had één maand in de klauwen van de vijand vertoefd, de andere drie maanden. Beiden kampten met zelfmoordgedachten, de jongste had al effectief een poging ondernomen.

“Gevlucht naar toilet”

“Ik krijg de zware gevallen toegewezen, dus ik dacht dat niets me nog kon choqeren”, aldus Yatsenko. “Toen ze het na al die tijd effectief vertelden, slaagde ik er echter niet meer in om mij professioneel te gedragen. Ik loog dat ik naar het toilet moest en daar ben ik blijven huilen. Mijn tranen mochten ze niet zien, anders zouden ze denken dat er geen hoop meer was.”

KIJK. Russische soldaat geeft zich over aan Oekraïense drone

Dronken Russen hadden de twee mannen eerst stevig geslagen, daarna werden ze gecastreerd met een mes. “Een van hen zei dat hij niet snapte hoe hij het overleefd had. Al dat bloed... Hij vreesde dat hij zou sterven aan bloedvergiftiging.”

“Waardigheid onherroepelijk beschadigd”

“Natuurlijk gaat het niet enkel om het fysieke leed”, gaat Yatsenko verder. “Dit zijn twee mannen die aan de start van hun seksueel leven stonden en plots is alles voorbij. Ze voelen nog al die hormonen, maar kunnen er niets meer mee doen. Voor een jong iemand is dit het ergste dat kan gebeuren, hun waardigheid is onherroepelijk beschadigd. En waarom? Om te beletten dat ze kinderen kunnen krijgen, zeiden de Russen zelf. In mijn ogen is dit genocide.”

Oekraïense soldaten die zwaargewond raakten, willen na een tijd opvallend vaak terugkeren naar het strijdtoneel. Zélfs diegenen die een arm of been verloren. “Ook de oudste van de twee die gecastreerd werd, stond er uitdrukkelijk op”, aldus een hoofdschuddende Yatsenko. “Ze hebben hem nodig, zei hij. En hij vindt het zelf makkelijker om ergens te zijn waar geen vrouwen rondlopen. Maar als je het mij vraagt, wil hij nu zo veel mogelijk Russen vermoorden. De andere optie is dat hij wil sterven omdat hij vindt dat zijn leven niets meer voorstelt.”

KIJK. Russin die zoon verloor wordt vervolgd na kritisch interview

Veel antidepressiva

Yatsenko is er vast van overtuigd dat nog veel meer landgenoten in gevangenschap gecastreerd werden. “De vlotte handelswijze verraadt dat ze hier al ervaring mee hadden. Van collega’s krijg ik gelijkaardige verhalen te horen.” Een gruwelijk filmpje dat in juli op pro-Russische kanalen verspreid werd, liet in dat verband ook geen twijfel bestaan.

Een behandeling is niet vanzelfsprekend. “Mannen krijgen veel antidepressiva en daar blijft het bij”, weet Yatsenko. “Ze kunnen er niet over praten met familieleden of vrienden, dus proberen wij zo veel mogelijk afleiding te voorzien. De jongste van mijn twee patiënten had een vriendin die hem wilde aanvaarden zoals hij was, maar hij vond het zelf te lastig. Ze zijn nu uit elkaar. De andere had net een oogje laten vallen op iemand, maar dat mag hij nu ook vergeten. Dit is allemaal zo triestig.”

Product om ramen af te kitten

Ook vrouwen in bezette gebieden krijgen het uiteraard zwaar te verduren. Uit ziekenhuizen komen verbijsterende verhalen van slachtoffers die verkracht werden en daarna een product in hun vagina gespoten kregen dat normaal dient om ramen af te kitten. Ook hier hetzelfde doel: de slachtoffers mogen niet langer in staat zijn om kinderen op de wereld te zetten.

“Ik heb een klant uit Georgië die tijdens de oorlog in 2008 gemarteld werd door de Russen. Ze vluchtte nadien naar Oekraïne. Toen de hel hier losbarstte, pakte ze echter meteen haar koffers en bracht ze haar gezin in veiligheid. ‘Ik weet wat ze aanvangen met jonge meisjes’”, zei ze. “Toen begreep ik het niet, nu helaas wel”, besluit Yatsenko.