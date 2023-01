Als een scenario van een misdaadfilm: zo slaagde Italiaanse politie erin om meest meedogenloze maffiabaas ooit op te pakken

De Italiaanse politie heeft onthuld hoe ze er gisteren in slaagde om Matteo Messina Denaro (60) op te pakken, de meest meedogenloze maffiabaas ooit . Bijna dertig jaar was hij spoorloos. Maar afluisterapparatuur, een reeks zoekopdrachten op het internet naar leverkanker en het clevere gebruik van medische gegevens deden hem uiteindelijk de das om.

“Je weet wie ik ben. Ik ben Matteo Messina Denaro.” Dat zei de meest gezochte maffiabaas van Italië tegen een politieman die hem gisteren aansprak in een privéziekenhuis in de Siciliaanse hoofdstad Palermo en hem naar zijn naam vroeg. Het was pas toen dat de speurders zeker wisten dat de man die zich als Andrea Bonafede wilde aanmelden voor een afspraak, de man was die ze al meer dan dertig jaar zochten.

Volledig scherm Een oude foto van Denaro die dateert van voor zijn verdwijning. © EPA

Het was van 1993 geleden dat de grote baas van het Siciliaanse Cosa Nostra-syndicaat nog was gezien. De politie had alleen een robotfoto en enkele korte geluidsfragmenten om de man te identificeren die zich schuldig maakte aan drugshandel, het witwassen van geld, afpersing en een lange lijst moorden.

Volledig scherm Een robotfoto van Denaro die door een computer gemaakt werd. Dat was bijna dertig jaar het enige beeld dat van de maffiabaas bestond. © AP

Het lukte uiteindelijk dankzij een combinatie van ouderwets speurwerk en moderne technologie. Denaro was jarenlang beschermd door een dicht netwerk van getrouwen. Meer dan tien jaar hield de politie zich bezig met het opsporen en opsluiten van mogelijke kompanen. Meer dan honderd mensen werden in de boeien geslagen, waaronder familieleden. En er werd voor meer dan 150 miljoen euro aan ondernemingen opgeruimd.

“Beetje bij beetje verzwakte dat zijn netwerk, tot hij kwetsbaar werd", aldus generaal Teo Luzi van de Italiaanse Carabinieri. Het rookgordijn dat hem zo lang verborgen had gehouden, begon op te trekken.

KIJK. In oktober 2021 probeerde de Italiaanse politie tijdens een grote klopjacht al een keer tevergeefs om Denaro te vatten

Tegelijk werd afluisterapparatuur geïnstalleerd in de huizen van familieleden van Denaro. Die vermoedden waarschijnlijk iets, want ze spraken alleen in algemene termen over “mensen met kanker” en “kankeroperaties”. Maar dat was genoeg voor de speurders, omdat er al langer geruchten rondgingen dat Denaro ziek was.

Toen ze ook ontdekten dat kompanen van de maffiabaas op het internet zoektermen gebruikten als ‘ziekte van Crohn’ en ‘leverkanker’, kwamen ze tot de conclusie dat Denaro ergens hulp moest zoeken.

Volledig scherm © AFP

Vervolgens verzamelden ze de persoonlijke gegevens van alle mannelijke kankerpatiënten die geboren waren in de buurt van het Siciliaanse Trapani in 1962. Algauw waren er nog maar tien verdachten over. En later vijf. Eén van de namen sprong er echter uit: Andrea Bonafede. Dat was de neef van de overleden maffiabaas Leonardo Bonafede. Hij zou twee keer geopereerd zijn in Palermo, in 2020 en 2021.

KIJK. Matteo Messina Denaro na 30 jaar op de vlucht opgepakt

Ingrepen

Onderzoek van de telefoongegevens van de echte Andrea Bonafede wezen er echter op dat die ergens ver van Palermo was op één van de twee dagen waarop de ingrepen hadden plaatsgevonden.

Toen de speurders merkten dat er een nieuwe chemosessie geboekt was onder de naam Bonafede, grepen ze in. Gisterochtend omsingelden ze met meer dan honderd manschappen het ziekenhuis ‘La Maddalena’.

Volledig scherm Beelden tonen hoe Denaro aankomt bij het privéziekenhuis waar hij behandeld werd. © AP

Denaro was op weg naar een café naast het ziekenhuis toen hij de grote ordemacht opmerkte. Hij keerde nog om, maar werd ook daar de pas afgesneden. De man die ooit opschepte dat hij een kerkhof kon vullen met zijn slachtoffers, begon niet te lopen maar gaf zich “beleefd en met zachte stem” over. Hij werd opgepakt en meteen naar een hoogbeveiligde gevangenis gebracht in L’Aquila, in het centrum van Italië.

Volledig scherm Een foto die de Italiaanse Carabinieri vrijgaven na de arrestatie van de maffiabaas. © AP

