Als deze man je volgt, dan staat Poetin op het punt om je te vermoorden

Dit is de beul van Marioepol, die de stiel zou hebben geleerd in Syrië

Volgens de Oekraïense regering is de gruwel in Marioepol het werk van Michail Mizintsev (59). Die Russische driesterrengeneraal zou het commando voeren over de belegering van de zwaar geteisterde stad. Dat valt moeilijk te verifiëren, net als de bewering dat hij eerder met evenveel wreedheid tekeerging in Syrië. Maar het staat wel vast dat hij het was die Marioepol een ultimatum stelde — en dat zijn macht in het Russische leger maar moeilijk overdreven kan worden.

23 maart