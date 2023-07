Als de eerste springers zwaargewond uit het water komen wordt duidelijk: dat schip is te hoog

“Poetin is niet langer de stoerste man van het land”: dit is waarom hij verlamd leek tijdens Wagnerop­stand

Tijdens de eerste uren van de muiterij van de beruchte Wagnergroep leek Vladimir Poetin niet in staat om daadkrachtig op te treden. Gedurende het grootste deel van de dag kwamen er geen bevelen uit het Kremlin volgens Europese functionarissen. Nochtans was de Russische president minstens twee of drie dagen op voorhand gewaarschuwd door de Russische veiligheidsdiensten dat Prigozjin een mogelijke opstand aan het voorbereiden was, meldt ‘The Washington Post’.