Als Biden enkel Georgia wint, krijgen hij en Trump elk 269 kiesmannen. Wat dan?

Toegegeven, het is een kleine kans dat beide kandidaten op exact dezelfde uitslag uitkomen: Biden zou zowel Arizona en Nevada, waar hij momenteel op kop ligt, nog moeten verliezen. Ook Pennsylvania zou naar Trump moeten gaan, terwijl verwacht wordt dat Biden de zittende president daar nog zal inhalen. In de meeste scenario's wint Biden op dit moment dan ook.

Maar door de vele rechtszaken is de kans dat geen enkele van de kandidaten aan een absolute meerderheid komt, ook niet helemaal onmogelijk. Staten moeten tegen 8 december hun kiesmannen aanduiden die dan hun stem uitbrengen voor ofwel Joe Biden ofwel Donald Trump. Die deadline kan op geen enkele manier opgeschoven worden, en als de staten er door een moeras aan rechtszaken niet aan toe komen hun kiesmannen aan te duiden, tellen hun stemmen gewoon niet mee.

De drempel van 270 ligt echter ook vast, en als sommige staten niet kunnen stemmen, bestaat de kans dus dat geen van beide kandidaten dat cijfer haalt. Volgens de grondwet mogen de parlementen van de staten wel zelf kiesmannen aanduiden, zonder rekening te houden met de kiesuitslag. Een Republikeins gecontroleerde staat als Arizona zou dan kunnen bepalen dat de 11 kiesmannen van Arizona naar Trump gaan, ook al zou Biden op kop staan.

Maar daar eindigt het opnieuw niet, want de gouverneur van de staat moet de resultaten doorgeven aan het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. En die kan eenzijdig beslissen de kiesmannen aan de andere partij te geven. In Pennsylvania zou de Democratische gouverneur dus Biden als winnaar kunnen doorgeven, terwijl het staatsparlement Trump als winnaar aanduidt. Met als resultaat waarschijnlijk een nooit gezien kluwen aan rechtszaken.

Huis aan zet

Op 6 januari komt het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden sowieso bij elkaar om de stemmen van de Kiesmannen officieel te tellen. Als geen van beide kandidaten dan een absolute meerderheid van 270 haalt - zij het door een gelijke stand, omdat sommige staten geen kiesmannen hebben aangeduid of zelfs door een ‘faithless elector’ (zie kaderstukje hierboven) - ontstaat er dus een groot probleem.

De Amerikaanse grondwet voorziet in dat geval dat het Huis van Afgevaardigden dan de verkiezingen beslist. Maar dan niet volgens de gewone procedure met één stem voor in Afgevaardigde (waarbij Biden zou winnen, aangezien de Democraten in het Huis de meerderheid hebben), maar wel volgens een nog vreemdere procedure: elk staatsdelegatie krijgt één stem, en wie een meerderheid van 26 op 50 stemmen haalt, wint. De procedure is omstreden, aangezien een staat als Californië met 55 kiesmannen in het gewone Kiescollege dan plots even veel waard wordt al een staat als Wyoming, met 3 kiesmannen.

Het systeem heet een ‘contigent election’ en die gebeurde de laatste keer in 1800 en 1824, toen er vier kandidaten waren en niemand een absolute meerderheid kon verzamelen.

Wie wint er in dat geval?

Elke staatsdelegatie moet voor de stemming uiteraard onderling overeenkomen naar wie hun stem gaat. In de praktijk zal ook dat neerkomen op een stemming, en dan is het kijken naar de samenstelling van de staatsdelegaties. Californië heeft bijvoorbeeld 53 Afgevaardigden in het Huis, waarvan 45 Democraten. Zij zullen dus voor Biden stemmen. Wyoming heeft 1 Afgevaardigde, een Republikein, en die zal dus voor Trump stemmen.

In het vorige Huis van Afgevaardigden hadden de Republikeinen zo de meerderheid in 26 delegaties, de Democraten in 22, en in 2 delegaties was de verdeling exact gelijk. De uitslagen voor het nieuwe Huis van Afgevaardigden zijn nog niet volledig bekend (daar waren dinsdag ook verkiezingen voor), maar allicht behouden de Republikeinen wel de meerderheid. In dat - nogmaals: theoretische - geval zou Donald Trump dus de verkiezingen winnen.

De Senaat beslist dan overigens op dezelfde manier over de vicepresident. In theorie kan er dan ook een vicepresident van een andere partij komen.

Volledig scherm Amerikaans president Donald Trump. © Photo News