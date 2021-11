"Als alles zo blijft, koerst Nederland af op lockdown gedurende hele winter"

Spanje Handgebaar voor huiselijk geweld redt Spaanse vrouw van gewelddadi­ge partner

De Spaanse politie heeft een man in de regio Catalonië opgepakt nadat zijn partner het internationaal gebaar voor huiselijk geweld maakte in een ziekenhuis in Barcelona. Het koppel zat in een wachtzaal toen de vrouw het gebaar maakte naar een verpleger, door haar duim in haar handpalm te plooien en vervolgens subtiel een vuist te maken.

19 november