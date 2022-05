Allerrijksten nog rijker dankzij corona en oorlog in Oekraïne: “Arm zijn was nog nooit zo duur”

Zelensky vraagt maximale sancties tegen Rusland op Wereld Economisch Forum in Davos

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft maandag het Wereld Economisch Forum in Davos toegesproken. Hij riep de wereldleiders in een videoboodschap op om “maximale sancties” op te leggen aan Rusland voor de inval in Oekraïne. “Enkel zo kan voorkomen worden dat Rusland of eender welk ander land een niet-uitgelokte oorlog tegen zijn buurland begint.”

12:55