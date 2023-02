Allerlaatste overlevende van SS-bloedbad in beroemd Frans dorp Oradour-sur-Glane overleden

De allerlaatste overlever van het beruchte bloedbad van Oradour-sur-Glane is gestorven. Dat heeft zijn familie zaterdag bekendgemaakt. Robert Hébras werd 97 jaar oud. Als herinnering aan de gruwelijke feiten in Oradour-sur-Glane werd het oude dorp nadien volledig onaangeroerd gelaten, als stille getuige van één van de zwartste bladzijden uit de Franse oorlogsgeschiedenis.

Het Franse dorp in het departement Haute-Vienne, zo’n 20 kilometer ten noordwesten van de stad Limoges, was tijdens de Tweede Wereldoorlog het decor van een van de beruchtste massaslachtingen door de Duitse SS. Op 10 juni 1944, enkele dagen na de invasie van de geallieerden, roeiden soldaten van een Waffen-SS-pantserregiment het hele dorp binnen enkele uren uit.

De Duitse troepen dreven de inwoners van Oradour eerst samen op het marktplein. Vrouwen en kinderen werden in de kerk opgesloten, de mannen werden samengeperst in stallen en schuren. De soldaten van de Waffen-SS brandden vervolgens alle gebouwen van het dorp plat. Enkele slachtoffers werden doodgeschoten, de meesten werden levend verbrand. In totaal kwamen er liefst 642 mensen om het leven, ook veel vrouwen en kinderen.

Slechts zes mensen konden ontkomen. Ook de toen 18-jarige Robert Hébras. Hij slaagde erin, zij het gewond, te ontsnappen uit een schuur waar hij samen met zo’n 60 anderen was opgesloten door de SS’ers. Na een uur bang afwachten beschoten de Duitsers de schuur eerst met automatische geweren. Vervolgens werd het gebouw in brand gezet. De zes overlevers van het drama zaten allemaal in deze schuur, verstopt onder de lijken.

Robert was zelf in de borst geschoten en ook in een been en een arm, maar slaagde erin op tijd voor de vuurzee uit de schuur te kruipen en een nabij gehucht te bereiken. Zijn moeder en twee van zijn zussen, Georgette en Denise, stierven in de kerk van het dorp. Zijn vader en een derde zus waren toevallig niet in het dorp die dag. Robert Hébras heeft zich heel zijn leven ingezet voor de herdenking van het oorlogsgeweld.

Het bloedbad van Oradour-sur-Glane was een van de beruchtste Duitse oorlogsmisdaden in Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het dorp ligt er tot vandaag bij zoals het in juni 1944 door de nazi’s werd achtergelaten.

