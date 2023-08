Alleenstaande moeder leeft al vijf maanden in tent met haar twee kinderen: “De natuur riep me”

Lucy voelt zich helemaal “dicht bij de grond” en ver weg van de “beklemmende” moderne huizen. Ze laat haar vijf- en zevenjarige kinderen blootsvoets rondrennen en geniet ervan om elke avond rond een kampvuur te verzamelen. Hoewel het soms uitdagend is om een kleine ruimte met de kinderen te delen, zeggen de kleintjes zelf dat ze het naar hun zin hebben.

Goedkoop stekje

Voor haar stekje op het land betaalt ze slechts 51 pond per week (59,23 euro), waardoor ze maar liefst 800 pond (929,17 euro) per maand bespaart ten opzichte van de dure huurprijzen. “Ik had geen geld voor een eigen huis”, legde Lucy uit. “De natuur riep me. Ik gaf me over aan mijn pad en trok een tent in.”

Deze Brit besloot in 2011 afscheid te nemen van Londen en Melbourne te verkennen. Haar hunkering naar avontuur bracht haar uiteindelijk naar Australië, waar ze de liefde vond en kinderen kreeg. Na haar scheiding in 2020 was het een financiële strijd om een nieuw huis te vinden.

Reddende engel

Ze verhuisde aanvankelijk met de kinderen naar een boerderij in het dorpje Kuranda in Australië, maar zegt dat ze door de eigenaren zijn gevraagd om te vertrekken vanwege het gedrag van haar jongste zoon. “Mijn zoon is overweldigend en emotioneel, en ik sta hem toe”, zei Lucy. “Mensen houden daar niet van.”

Na een tijdelijk verblijf moest Lucy dus op zoek naar een nieuwe plek. Dat was het moment waarop de tent haar reddende engel werd. Ondanks enige onrust op de camping heeft Lucy in de afgelopen twee jaar een “diepe spirituele reis” doorgemaakt die ze voor geen geld van de wereld had willen missen.

Ze leven in een tentje "dicht bij de grond".