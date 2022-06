“Alleen al Macron belde dit jaar 100 uur met Poetin”: wereldleiders telefoneren massaal naar Russische president

Nieuwe nucleaire wapenwed­loop begonnen — en het zijn niet de Russen die daarin het voortouw nemen

Zelfs voor de start van de oorlog in Oekraïne, waren de kernmachten al bezig hun nucleaire wapenarsenaal uit te breiden. Opvallend daarbij is dat Rusland niet eens de grootste investeerder blijkt. “De oorlog bewijst hoe nutteloos kernwapens zijn. Er is ons altijd verteld dat de miljarden die aan kernwapens worden uitgegeven, nodig waren om een oorlog in Europa te vermijden. En kijk waar we nu staan.” Dat staat te lezen in een rapport dat wij al voor de publicatie mochten lezen.

