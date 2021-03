Alle remmen los tijdens spring break: duizenden jongeren feesten op strand Miami zonder mondmasker

Spring break? Dat betekent duizenden feestende studenten op het strand van Miami, ook in Covid-tijden dus. Bijna niemand draagt een mondmasker, om de simpele reden dat de politie daar geen boetes mag voor uitdelen. Er werden in het voorbije weekend wel honderden arrestaties verricht. De politie moest traangas gebruiken, twee agenten raakten gewond.

Verscheidene scholen en universiteiten gaven dit jaar verstek, in een poging om ongezonde samenscholingen te voorkomen. Toch kwamen er uiteindelijk nog duizenden jongeren opdagen. Zij genoten op de terrassen van alcohol en muziek, alsof corona niet bestond.

Volledig scherm © EPA

Vorig jaar zetten de feestvarkens verschillende uitbraken van Covid-19 in gang. Om een herhaling te voorkomen, kwamen er strenge regels. Optredens zijn nu gebonden aan geluidsnormen en er is een avondklok: om middernacht moet iedereen thuis zijn. Verder zijn alcohol, luidsprekers, tenten en frigoboxen op het strand verboden. Maar mondmaskers? Die zijn in de staat Florida dus niet verplicht.

Volledig scherm © Photo News

“De reden waarom ik hier ben? Omdat mijn moeder het verboden had. De pot op met dat coronavirus, het is nu dat we ervan moeten profiteren”, drukte een van de aanwezigen het fijntjes uit.

Volledig scherm © Photo News

City manager Raul Aguila had zich op voorhand expliciet tot de jongeren gericht. “Als jullie van plan zijn om met een alles-moet-kunnen-houding naar hier te komen, boek dan nu jullie vlucht maar om naar Vegas. Miami Beach zal geen anarchie toelaten”, klonk het.

Volledig scherm © EPA

Burgemeester Dan Gelber geeft nu toe dat het toch wat te druk geworden is, zeker met besmettingscijfers die in de staat Florida schommelen rond de 5.000 per dag. “We zitten met een probleem, te veel mensen laten hier alle remmen los. Beseffen ze wel dat er een pandemie aan de gang is? Er zijn natuurlijk niet zo veel andere bestemmingen waar jongeren naartoe kunnen en de vliegtickets zijn spotgoedkoop.” Spring break duurt nog tot het midden van april.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © EPA