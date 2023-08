Alle rechtszaken over corona-uitbraak en falen van autoriteiten in Oostenrijks skioord Ischgl van tafel

Russisch leger heeft "over volledig front" te kampen met "laag moreel”, onderlinge strijd en materiaal­te­kort”

Het Russische leger kampt met een laag moreel bij zijn manschappen, veel onderlinge strijd en materiaaltekorten. En dat over de volledige lengte van het front. Dat meldt de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) op basis van Russische militaire bloggers, een belangrijke vorm van onafhankelijke informatie over de Russische troepen.