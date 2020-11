Alle prodemocratische parlementariërs in Hongkong stappen op

Peking had de autoriteiten in Hongkong de bevoegdheid gegeven om zonder tussenkomst van de rechter parlementariërs af te zetten die onafhankelijkheid steunen of “staatsgevaarlijk” zijn. Daarop verloren de vier oppositieleden direct hun zetels in de Wetgevende Raad, het parlement van de metropool. De oppositie had al gedreigd massaal te zullen opstappen als zoiets zou gebeuren.

De oppositie in de voormalige Britse kroonkolonie, die sinds 1997 deel uitmaakt van China, kreeg de afgelopen maanden meer tegenslagen te verduren. Het prodemocratische kamp in het parlement hoopte op een grote overwinning bij de parlementsverkiezingen die in september gehouden hadden moeten worden. De autoriteiten besloten echter die verkiezingen een jaar uit te stellen. Dat zou noodzakelijk zijn geweest vanwege de coronacrisis.

Nieuwe veiligheidswet

Peking stelde eind juni al een nieuwe nationale veiligheidswet voor Hongkong in, die volgens critici is bedoeld om de pro-democratische protestbeweging in Hongkong de kop in te drukken. Onder de nieuwe wet is het streven naar afscheiding, buitenlandse inmenging en ondermijning verboden. De veiligheidswet die een maximale straf van levenslang kent, heeft voorrang op het rechtssysteem van Hongkong.

In het verdrag dat China in 1997 sloot met het Verenigd Koninkrijk om de overdracht van Hongkong te regelen, werd het principe van 'één land, twee systemen' vastgelegd. In tegenstelling tot het communistische China, heeft Hongkong volgens dat principe een democratisch stelsel, een vrijemarkteconomie en een onafhankelijke rechterlijke macht. Volgens critici heeft Peking met de nieuwe veiligheidswet gebroken met het principe van 'één land, twee systemen'.

Volledig scherm Pro-democratie-supporters in Hongkong houden een minuut stilte tijdens een protest tegen het invoeren van de nieuwe veiligheidswet. Archiefbeeld. © REUTERS