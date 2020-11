Alle ogen gericht op vijf staten: welke scenario’s zijn nu nog mogelijk?

Nu Joe Biden ook Michigan en Wisconsin op zak heeft, zijn alle ogen gericht op vijf ultieme strijdstaten. Biden leidt de dans met voorlopig 253 kiesmannen, tegenover 214 voor Trump. Wie springt als eerste over de magische grens van 270? We zetten alle scenario's en de huidige stand van zaken op een rijtje.

Amerikaanse media waaronder The New York Times hebben in totaal zes staten nog niet aan een van beide kandidaten toegewezen. Van die zes is het enkel in Alaska nu wel al met grote zekerheid te zeggen dat Trump er zal winnen, omdat de staat altijd Republikeins stemt. Alaska levert met zijn kleine bevolking echter maar drie kiesmannen op, dus daarmee komt de president nog altijd maar aan 216.

Nagelbijten blijft het nog in vijf staten, met in totaal 68 kiesmannen: Pennsylvania (20), Georgia (16) en North Carolina (15) in het oosten, en Arizona (11) en Nevada (10) in het westen.

Arizona en Nevada

Biden heeft met zijn tekort van nog maar 17 kiesmannen de beste kansen. Voor hem zijn er verschillende scenario’s mogelijk. Hij ligt voorlopig bovendien in genoeg staten op kop om aan minstens 270 kiesmannen te geraken. Alle ogen zijn daarbij gericht op Arizona en Nevada. Arizona is goed voor elf kiesmannen, Nevada levert er zes op, de rekening zou dus exact kloppen. Als Trump alle andere staten wint, blijft hij uiteindelijk steken op 268.

Arizona kleurt op dit moment nog blauw, maar Trump loopt wel in. Nadat 86 procent van de stemmen geteld zijn, heeft Biden daar een voorsprong van bijna 70.000 stemmen op Trump (1.469.341 versus 1.400.951 of 50,5 procent versus 48,1 procent).

Sommige media hebben Biden op basis van die score wel al tot winnaar uitgeroepen, maar andere grote nieuwszenders zijn nog terughoudend. Topbestuurder Katie Hobbs zei tegen ABC News dat in Maricopa County, waar de stad Phoenix ligt, nog 400.000 stembiljetten geteld moeten worden.Mogelijk wordt pas komende nacht Belgische tijd duidelijk wie de winnaar wordt.

In Nevada liggen de kandidaten voorlopig nog dichter bij elkaar, met 580.605 voorkeurstemmen voor Trump (48,7 procent) en 588.252 stemmen voor Biden (49,3 procent). In totaal is hier 86 procent van de stemmen geteld. De plaatselijke autoriteiten verwachten dat het tot 18.00 uur Belgische tijd op donderdag kan duren tot alle stemmen zijn geteld. De meeste stembiljetten die nu nog verwerkt moeten worden, zouden per post zijn verstuurd.

Pennsylvania

Als Nevada en/of Arizona Biden toch nog zou ontglippen, kan Biden ook nog zijn hoop vestigen op Pennsylvania. Met 20 kiesmannen zou hij aan die staat alleen ook genoeg hebben. Trump leidt in Pennsylvania voorlopig nog met bijna 200.000 stemmen verschil (3.215.969 versus 3.051.555 of 50,7 procent versus 48,1 procent), maar er moeten nog honderdduizenden stemmen geteld worden. In totaal is 89 procent gestemd.

Vermits het nu enkel nog om poststemmen gaat, zal die kloof enkel maar verkleinen. Ook vanuit het Democratische bastion Philadelphia verwacht Biden nog veel heil. Het campagneteam van Trump trekt er zich alvast niets van aan en claimde de zege al, met nog 11 procent van de overblijvende stemmen te gaan.

In de staat kunnen per post gestuurde stemmen tot drie dagen na de verkiezingsdag nog worden geaccepteerd. Ze moeten dan wel op tijd op de post zijn gedaan. Pennsylvania is een van de staten waar het team van Trump een rechtszaak heeft aangespannen om het tellen van de stemmen te laten stilleggen. Ook kan nog een hertelling plaatsvinden als het verschil tussen de kandidaten uiteindelijk erg klein is.

Georgia en North Carolina

Wanneer Biden ook Pennsylvania niet zou halen, moet hij rekenen op Georgia (16 kiesmannen) en nog een andere staat, bijvoorbeeld Nevada. In de zuidelijke staat, die ooit diep Republikeins was, ligt Trump momenteel op kop, maar er blijven nog 5 procent ongetelde stemmen over, en die zouden voornamelijk uit het Democratisch gezinde Atlanta en de suburbs komen. Voorlopig haalt Trump 2.431.724 stemmen (49,6 procent), Biden 2.413.184 (49,2 procent).

Als het verschil tussen de kandidaten 0,5 procent of minder is, kan een hertelling aangevraagd worden.

In North Carolina (15 kiesmannen) heeft Trump met een verschil van 1,5 procent nog iets meer ademruimte, en de verwachting is dat Biden het er niet zal halen met de nog te tellen stemmen. Voorlopig ligt Biden achter met 48,7 procent tegenover 50,1 procent voor Trump, met 95 procent getelde stemmen.

In North Carolina kunnen poststemmen die uiterlijk op 12 november binnenkomen nog worden meegeteld, vooropgesteld dat ze op tijd zijn verstuurd. Dat betekent dat een volledig resultaat nog even op zich kan laten wachten.

Al voor Biden: Michigan en Wisconsin

Biden is door meerdere grote media uitgeroepen tot winnaar in de noordelijke staat Michigan (16 kiesmannen). Toen circa 99 procent van de stemmen was geteld, stond hij voor met 50,3 procent tegen 48,1 procent. Het team van Trump is naar de rechter gestapt om het tellen van de stemmen te laten stilleggen.

In de belangrijke swingtaat Wisconsin is 99 procent van de stemmen geteld. Het verschil tussen Trump en Biden is minder dan een procent. De president zou kunnen rekenen op 48,8 procent van de stemmen, zijn rivaal Biden op 49,4 procent. Amerikaanse media hebben Biden al aangewezen als winnaar. Het team van Trump eist een hertelling.

Conclusie

Biden heeft dus aan één extra (Pennsylvania) of twee extra (Arizona en Nevada) staten genoeg om de volgende president van de Verenigde Staten te worden. Trump heeft er minstens vier nodig: Pennsylvania (20 kiesmannen, brengt hem op 234), Georgia (16 kiesmannen, brengt hem op 250), North Carolina (15 kiesmannen, brengt hem op 265) en minstens Nevada (6 kiesmannen, brengt hem op 271).