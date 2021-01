'Alle impeachment-advocaten Trump zijn opgestapt'

Het hele team van vijf advocaten dat ex-president Donald Trump zou bijstaan in zijn impeachment-proces is volgens nieuwszender CNN opgestapt.

Eerder zondag werd al bekend dat twee van de vijf raadslieden, Butch Bowers en Deborah Barberi, 'in goed overleg' waren vertrokken.

Strategie

De reden van vertrek zou zijn dat er een ‘verschil van inzicht’ is tussen de advocaten en Trump over de te volgen strategie. Volgens bronnen wou Trump dat zijn advocaten de nooit bewezen beschuldigingen van verkiezingsfraude zouden behandelen. De advocaten wilden de legitimiteit van een impeachmentprocedure tegen een president die zijn ambt al heeft neergelegd, in twijfel trekken.

Bestorming Capitool

Trump staat terecht in de Senaat wegens het aanzetten tot geweld en tot opstand. De Republikein zou de bestorming van het Capitool op 6 januari hebben uitgelokt met de toespraak die hij die middag hield voor een meute boze aanhangers.

Volledig scherm Advocaat Butch Bowers op archiefbeeld. © AP

Nog minder dan twee weken

Het afzettingsproces begint in de week van 8 februari. Om een president af te zetten zijn er 67 stemmen in de Senaat nodig. Dat betekent dat 17 partijgenoten van Trump voor zijn afzetting moeten stemmen. De Republikeinse senator Rand Paul diende afgelopen week nog een bezwaar in tegen de impeachment van Trump, maar dat werd afgewezen door de Senaat. Het voorstel kreeg 45 stemmen voor, 55 senatoren stemden tegen.

Paul, een aanhanger van Trump, zei dat hij met de motie wilde aantonen dat er niet voldoende steun is voor een afzetting. Trump is inmiddels geen president meer, waardoor veel Republikeinen vinden dat de zaak moet worden gestopt. De inzet van Trumps tegenstanders is om te verhinderen dat hij zich nog een keer verkiesbaar kan stellen.

De opgestapte advocaten zouden tot nu toe geen vergoedingen voor hun werk hebben ontvangen.