Alle hens aan dek in coronavrije eilandstaat: eerste vlucht in 2 jaar zadelt Kiribati met 36 coronagevallen op

Tot nog toe had Kiribati nog maar twee coronagevallen vastgesteld, beiden op een vissersboot in mei 2021. Maar nu komen daar dus in één klap 36 nieuwe besmettingen bij. Nochtans waren alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen voor de eerste commerciële vlucht in twee jaar - die eer was weggelegd voor een toestel afkomstig uit Fiji.