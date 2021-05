Alle gevaccineerden vanaf 7 juni welkom in Spanje, alle Britten al vanaf maandag

Akkoord over coronacer­ti­fi­caat reizen is er, maar Europese top moet nog praktische knopen doorhakken

12:58 Wie een PCR-test ondergaat of voor een eerste coronaprik langsgaat in het vaccinatiecentrum krijgt de QR-code er automatisch bij. Dat verklaarde Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) in De Ochtend op Radio 1 daags na de overeenstemming tussen de EU-landen en het Europees Parlement over het coronacertificaat dat reizen binnen de EU weer gemakkelijker moet maken. De uitrol van het certificaat moet ten laatste 1 juli van start gaan. Het akkoord is er, maar een Europese top volgende week moet nog enkele praktische knopen doorhakken.