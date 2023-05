Alle Efteling-bezoekers kunnen mindervalidepas aanvragen: lange rij door misbruik

Samen met haar dochter maakt de Nederlandse Sandra van Bijl al jaren gebruik van de mindervalidepas. Haar bericht over mensen die klaarblijkelijk onterecht in deze rij staan, werd vele malen gedeeld op Facebook. ‘Niet omdat wij niet in de rij willen staan, niet willen wachten, maar omdat mijn dochter dat niet kan”, schrijft ze.

Afgelopen vrijdag konden ze niet in de wachtruimtes terecht door de drukte. Sandra schrijft dat het haar al een tijdje verbaasde hoeveel ‘gehandicapten’ er in de rij staan. Daarbij benadrukt ze dat je niet altijd alles kan zien en dus niet kan oordelen.

Tot afgelopen vrijdag. “Ik trok mijn stoute schoenen aan en vroeg aan de groep voor ons wie van hen een beperking had. Ze begonnen te lachen en maakten grappen door naar elkaar te wijzen. De aap kwam uit de mouw, niemand had een beperking.” Sandra schrijft dat de jongens hadden verteld dat ze de mindervalidepas hadden gedownload via de website van de Efteling.

Toegankelijk mogelijk zijn

Een woordvoerder van de Efteling meldt dat gasten geen doktersverklaring of ander bewijs nodig hebben voor de pas. “We willen zo toegankelijk mogelijk zijn. Of het nu mentaal of fysiek is, we vertrouwen erop dat ze deze alleen aanvragen als het nodig is. We willen de gasten niet opzadelen met het opsturen van bewijsmiddelen.”

Gasten kunnen op de website van de Efteling een formulier invullen. Daarbij verklaart de gast niet in staat te zijn om de gewone wachtrij te bezoeken en gebruik te willen maken van de pas die toegang geeft tot speciale ingangen. Daarbij wordt ook gevraagd of de bezoeker het formulier naar waarheid heeft ingevuld.

Ophef

In 2017 werd een doktersverklaring wel verplicht gesteld. Dat zorgde destijds voor veel ophef, zowel onder mensen met een fysieke beperking of handicap als artsen. In de verklaring van de arts moest staan dat je niet in staat bent om de attracties via de gewone wachtrij te bezoeken.

Overleg

De woordvoerder van de Efteling meldt dat het park er vanuit gaat dat gasten naar waarheid handelen. Wel wordt er steekproefsgewijs getest. “Als we twijfelen of iemand in aanmerking komt, dan mogen we daar vragen over stellen.”

De woordvoerder laat nog weten dat het park maandag in overleg gaat over het voorval met de mindervalidepas. “Daarbij zijn medewerkers aanwezig die beter inzicht hebben in de situatie en een inschatting kunnen maken hoe vaak het voorkomt. Ook bespreken we hoe we hier in de toekomst mee om zullen gaan.”

