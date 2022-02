Alle coronamaatregelen weg en alles weer open: dit is waarom Denen ondanks stijgende cijfers toch zo'n vertrouwen hebben in aanpak

Denemarken gooit vandaag alle coronamaatregelen overboord. Nochtans worden er nergens in Europa elke dag meer besmettingen vastgesteld. Toch lijken de Denen er vertrouwen in te hebben. De sleutel is volgens de Deense expert en professor in de politieke wetenschappen Michael Bang Petersen onder meer te vinden in een vertrouwen in de hoge vaccinatiegraad en de overheid. En ook in de grote solidariteit in de samenleving.

Michael Bang Petersen is een autoriteit in zijn thuisland. Hij is adviseur van de regering en staat aan het hoofd van het grootste project dat onderzoek doet naar het menselijk gedrag tijdens de pandemie in Denemarken. Het is vanuit die invalshoek dat hij zijn analyse maakt.

Volgens Petersen kunnen de cijfers van de pandemie niet gereduceerd worden tot het aantal nieuwe besmettingen. Die zijn inderdaad torenhoog, maar er zijn nog andere parameters. Het aantal hospitalisaties, bijvoorbeeld. Dat neemt wel toe, maar ziekenhuisverblijven zijn doorgaans korter en vaak niet dóór maar mét het virus. Het aantal overlijdens stijgt nog maar lichtjes en het aantal mensen op intensieve daalt zelfs. Volgens de prognoses zou de piek in het aantal besmettingen intussen trouwens (bijna) bereikt zijn.

Veilig

Meer dan 60 procent van de Denen vindt dan ook dat het veilig is om alle maatregelen vandaag af te schaffen en zelfs onder ouderen is er een meerderheid voor te vinden. “Zij hebben volgens ons onderzoek vertrouwen dat ze een infectie zullen kunnen vermijden. Ze isoleren zich in de winter. Maar een minderheid van 28 procent van de Denen vindt het niet veilig om alle maatregelen af te schaffen en maakt zich zorgen”, klinkt het.

Ander onderzoek toont dat nog nooit zo weinig Denen het coronavirus als een bedreiging gezien hebben voor de samenleving. “Gedurende de pandemie hebben we in onze data gemerkt dat de Denen zich in de eerste plaats zorgen maken over de mogelijkheid dat de ziekenhuizen de toestroom van patiënten niet meer zouden aankunnen en niet over hun eigen gezondheid", aldus Petersen. “In januari 2022 maakte de gemiddelde Deen zich ook meer zorgen over lockdowns dan over de eigen gezondheid.”

De reden ligt volgens Petersen in het feit dat Denemarken een hoge vaccinatiegraad heeft. “We zien dat het vertrouwen in de vaccins hoog is. 81 procent van de bevolking is dan ook gevaccineerd en 61 procent heeft al een booster gekregen. Spuitjes zijn beschikbaar vanaf 5 jaar.”

Deltavariant

Dat bovendien bijna alle besmettingen nu met de omikronvariant zijn in Denemarken, draagt bij aan het loskoppelen van infecties en de ernst van de ziekte. Hoewel er veel nieuwe gevallen zijn, is de druk op de ziekenhuizen lager dan in vorige golven. Dat is zeker het geval op de diensten intensieve zorg. Het licht stijgende sterftecijfer zou bovendien nog steeds gedreven worden door de (vorige) deltavariant.

Of de Deense regering niet beter zou wachten tot alles helemaal voorbij is voor ze alles loslaat? “Misschien”, aldus Petersen. “Maar ook wachten komt met een kost. Onder meer op het vlak van de economie, het welzijn en de democratische rechten. Alles in evenwicht houden is een expliciet onderdeel van de Deense strategie. Het is constant compromissen maken. Ons onderzoek toont dat de ‘kosten’ een zekere ‘pandemische moeheid’ doen ontstaan, die dan weer aanleiding kan geven tot wantrouwen. Het welzijn is relatief hoog in Denemarken en dat komt ten dele omdat de maatregelen mild waren en ze losgelaten werden wanneer het maar mogelijk was.”

Solidariteit

Waarom de Denen achter het afschaffen van de coronamaatregelen staan, ondanks de mogelijke ‘kosten’? “Ik vermoed om dezelfde redenen als waarom de meeste jonge Denen zich tijdens de crisis zo keurig aan de maatregelen hebben gehouden: vertrouwen in de regering en solidariteit met de samenleving. Die zijn allebei erg hoog in Denemarken, vergeleken met andere landen. Denen zijn erg gemotiveerd om mensen die risico lopen te helpen, ook als ze zich zelf niet bedreigd voelen door corona. Ze zijn nog altijd even bereid om afstand te bewaren van ouderen en risicopatiënten. Ze trekken het zich aan en blijven voorzorgen nemen.”

Of ook andere landen de verantwoordelijkheid bij de inwoners moeten leggen, wil Petersen niet gezegd hebben. Dat hangt volgens hem af van de epidemiologische situatie en wat de mensen zelf willen. “Maar Denemarken toont dat vertrouwen en solidariteit een aanvaarding van mogelijke kosten met zich meebrengt, waardoor een samenleving eensgezind kan handelen. Zowel als het gaat om verstrengen als om versoepelen.”

Hij beseft ook dat dit niet betekent dat alles voorbij is in Denemarken. “We hebben corona al eerder vaarwel gezegd (in september vorig jaar, red.). Maar omdat lockdowns tot wantrouwen leiden, is het beter om maatregelen te versoepelen wanneer het mogelijk is. Als het dan ooit nog eens zo ver komt, kunnen we maar beter zo veel mogelijk vertrouwen en solidariteit opgebouwd hebben.”

Emmanuel André

Volgens microbioloog Emmanuel André is het “interessant” om lezen dat de argumentatie om te versoepelen hier vooral gebaseerd is “op enquêtes die inzicht willen krijgen in de risicoperceptie van de bevolking, meer dan op virologische argumenten”.

Desondanks denkt hij dat deze vorm van crisisbeheersing wellicht ook bij ons ingang zal vinden. “Maar pas nadat alles in het werk is gesteld om diegenen die we konden beschermen te beschermen en nadat de luchtkwaliteit structureel verbeterd is. De vraag blijft evenwel: wanneer kunnen we zeggen dat we ‘alles’ gedaan hebben? Zijn daar juridische, medische of sociale criteria voor nodig? En welke?”

