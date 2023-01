Alle binnenlandse vluchten in de VS - meer dan 1.000 - blijven aan de grond vanwege grote storing

Het nieuws over de storing kwam er toen passagiers op sociale media melding maakten van vertragingen en uitval van vluchten in de Verenigde Staten, van Hawaï tot Washington. In een verklaring aan NBC zei de FAA: “De FAA werkt aan het herstel van het NOTAM-systeem (Notice to Air Missions).” Het systeem geeft normaal waarschuwingen die variëren van alledaagse informatie over bouwwerkzaamheden op luchthavens tot urgente vluchtbeperkingen of kapotte apparatuur.

De FAA laat weten dat een noodnummer is opgestart. Er zijn geen nieuwe NOTAMs verwerkt sinds het systeem dinsdagavond laat (plaatselijke tijd) uitviel. De systemen worden hersteld, maar zijn nog maar beperkt operationeel, aldus de FAA. “We voeren de laatste validatiecontroles uit en vullen het systeem nu opnieuw in. Alle vluchten in het hele nationale luchtruim worden beïnvloed.” Ook cargovliegtuigen en militaire toestellen gebruiken dit systeem.

Volgens het Witte Huis zijn er geen aanwijzingen dat de computerstoring het gevolg is van een cyberaanval. Witte Huis-woordvoerster Karine Jean-Pierre laat op Twitter weten dat president Joe Biden op de hoogte gesteld werd. Hij heeft een volledig onderzoek naar de oorzaak gevraagd.

Meer dan duizend vluchten

Door de storing had United Airlines, een van de grootste Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, al eerder op de dag beslist al zijn nationale vluchten tijdelijk aan de grond te houden. Volgens de trackingssite FlightAware zijn al zeker 1.160 vluchten getroffen.

Passagiers hebben geklaagd dat ze lang vastzaten in vliegtuigen op het tarmac op luchthavens in verschillende delen van het land. Het probleem zou ook een domino-effect kunnen hebben op de luchtvaart over de hele wereld, waarbij vluchten in Frankrijk volgens passagiers op sociale media reeds door het probleem zijn getroffen.

De FAA zei kort na 7 uur plaatselijke tijd dat sommige functies “weer online komen”, maar dat “de activiteiten van het National Airspace System beperkt blijven”.