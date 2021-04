Alle 50-plussers kregen al vaccin aangeboden in Verenigd Koninkrijk: meer dan 32 miljoen inwoners ingeënt

Dat betekent dat de campagne iets sneller vordert dan gepland. "We hebben nu weer een belangrijke mijlpaal bereikt in ons vaccinatieprogramma", zei premier Boris Johnson. De eerste mensen onder de 50 jaar zullen binnenkort worden ingeënt.

In totaal hebben tot nu toe meer dan 32 miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk een eerste vaccinatie gekregen. Dat is meer dan de helft van de volwassenen. Ruim 7,5 miljoen van hen kregen ook al een tweede prik. Bovendien werd het vaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna vandaag voor het eerst gebruikt. Het is het derde geneesmiddel dat in het VK wordt gebruikt.

Heropening van horecaterrassen

Wegens het succes van het vaccinatieprogramma zijn winkels, kappers en horecaterrassen in Engeland en Wales sinds maandag weer open. Velen profiteerden van de versoepeling om te winkelen en voor het eerst in maanden naar de kapper te gaan. Met beelden van honderden feestvierders in pubs in de Londense wijk Soho waarschuwden waarnemers dat de vooruitgang niet in gevaar mag worden gebracht en dat de afstandsregels gerespecteerd moeten worden.

Nog maandag had de regering de hoogste stijging van nieuwe besmettingen sinds begin april gemeld. In Zuid-Londen waren er 44 bevestigde gevallen van de coronavariant B.1.351, voor het eerst ontdekt in Zuid-Afrika, en 30 verdachte gevallen. Tientallen mensen in de stadsdelen Wandsworth en Lambeth zaten in zelfisolatie, zeiden de autoriteiten.