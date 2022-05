Alle 21 slachtoffers zaten samen in één klaslokaal toen 18-jarige schutter hen doodschoot

De achttienjarige Salvador Ramos schoot gisteren 21 mensen dood op een basisschool in Uvalde in Texas. Negentien slachtoffers waren kinderen tussen 7 en 10 jaar oud, de twee anderen waren leraren. De Texaanse autoriteiten hebben gemeld dat de slachtoffers allemaal in dezelfde klas zaten en daar werden gedood toen Ramos zich in het lokaal verschanste. Nog voor het vreselijke bloedbad op school had Ramos thuis ook al zijn grootmoeder neergeschoten, naar verluidt na een ruzie over zijn falen op school. De schutter zelf werd door de politie uitgeschakeld. Dit weten we al over zijn slachtoffers.

Volgens politiewoordvoerder Chris Olivarez woonde de dader bij zijn grootouders. Hij schoot zijn oma neer na een ruzie over zijn slechte schoolresultaten. Ramos vluchtte daarna in een voertuig weg, maar crashte in de buurt van de school.

De politie werd ingelicht dat er iemand met een geweer de school binnenging. Toen de veiligheidstroepen arriveerden, opende de schutter het vuur en verwondde hij twee politieagenten. Vervolgens verschanste hij zich in een klaslokaal en begon hij te “schieten op kinderen en leraren die in de klas waren”.

Terwijl de schietpartij plaatsvond, sloegen politieagenten ramen in en probeerden ze kinderen en personeel te evacueren. Ze slaagden er ook in om in het klaslokaal binnen te dringen, waar de schutter zich bevond.

De slachtoffers

Een van de overleden leerkrachten is de 44-jarige Eva Mireles, bevestigde haar tante Lydia Martinez Delgado aan ABC News. Mireles was het eerste slachtoffer dat geïdentificeerd werd. Volgens Delgado gaf Mireles al zeventien jaar les en was ze “erg geliefd”. Ze was een fervent loopster, wandelaarster en fietsster. Ze stond zot van haar drie honden: Callie, Kane en Koda.

“Ik ben woedend dat deze schietpartijen blijven voorvallen”, reageerde haar tante. “Die kinderen zijn onschuldig. Geweren zouden niet zomaar voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Dit is mijn geboortestad, een kleine gemeenschap van minder dan 20.000 mensen. Ik had nooit gedacht dat dit hier zou gebeuren, zeker niet met geliefden.” Aan de Washington Post zei Delgado nog dat Mireles “er alles aan deed om een lang leven te leiden, terwijl dat nu afgepakt is”.

De man van Mireles, Ruben Ruiz (43), is een agent, die in maart nog deelnam aan een simulatie van een actieve schutter op de middelbare school van Uvalde. Het koppel heeft een dochter, Adalynn, die net afgestudeerd is aan de universiteit.

Volledig scherm Eva Mireles. © Lydia Martinez Delgado

Audrey Garcia zal de toewijding van Eva Mireles als leerkracht nooit vergeten. Garcia heeft een dochter, Gabby, die nu 23 is. “Mijn dochter heeft het syndroom van Down, en ze was in die tijd een van de eerste leerlingen die in een gewone klas werd opgenomen”, zei Garcia, die nu in San Antonio woont. “Mevrouw Mireles deed altijd meer dan moest. Ze zag Gabby nooit als iemand met minder potentieel dan de andere leerlingen.”

Twee jaar geleden hoorde Garcia nog van Mireles, die met Kerst vaak contact bleef opnemen, omdat ze dan aan Gabby moest denken. Gabby had haar juffrouw destijds een versiering cadeau gedaan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook Mireles’ rechtstreekse collega in het vierde leerjaar, Irma Garcia, kwam om in het bloedbad, dat Salvador Ramos aanrichtte. Drie schooljaren terug werd Garcia uitgeroepen tot leerkracht van het jaar. Ze had inmiddels 23 jaar ervaring als lerares. De laatste vijf jaar gaf ze samen met Mireles les. Garcia laat een man en vier kinderen na: Cristian, Jose, Lyliana en Alysandra.

“Mijn tante heeft het niet gehaald, ze offerde zichzelf op om de kinderen in haar klas te beschermen. Ik smeek jullie om mijn familie en heel haar familie in jullie gebeden te gedenken”, tweette haar neef John, die haar een “heldin” noemde.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De schutter schoot ook de tienjarige Amerie Jo Garza dood. Haar vader, Angel Garza, zegt aan ABC News dat zijn dochter twee weken geleden tien werd op 10 mei. “Ze is gevonden”, schreef Garza over het meisje dat als sinds haar babyjaren zijn stiefdochtertje was. “Mijn kleine liefde vliegt nu hoog met de engelen daarboven. Beschouw alsjeblieft geen enkele seconde als vanzelfsprekend. Knuffel je familie. Zeg hen dat je van hen houdt. Ik hou van je, Amerie Jo. Waak over je kleine broertje voor me.”

Volledig scherm Amerie Jo Garza op de schoot van haar papa, Angel. © Angel Garza

Berlinda Irene Arreola, de grootmoeder van Amerie Jo, zei in een interview met de Daily Beast dat haar kleindochter het nummer van de hulpdiensten wilde intikken toen de schutter de school binnenviel. “Mijn kleindochter werd neergeschoten en vermoord op het moment dat ze 911 probeerde te bellen. Ze stierf als een heldin toen ze hulp zocht voor haar en haar klasgenoten.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Xavier Lopez was eveneens amper tien. Volgens zijn neef was de mama van Xavier amper een uur of twee voor de schietpartij op de schoolceremonie van haar zoon. Het was de laatste keer dat ze hem zou zien. Xavier hield van grapjes en van dansen, met name van de cumbia. “Hij was grappig, nooit ernstig en dan zijn lach”, vertelde zijn mama Felicha Martinez aan The Washington Post. “Die lach zal ik nooit vergeten. Die kon iedereen opbeuren.”

Hij was ook sportief en speelde graag voetbal en honkbal. Hij had bovendien een grote interesse voor kunst, volgens zijn moeder zijn geliefkoosde onderwerp. “Hij hield van elke activiteit waarbij hij creatief kon zijn en vooral van tekenen.” Nog volgens Martinez kon hij niet wachten om volgend jaar naar de middelbare school van Flores in Uvalde te gaan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook de tienjarige Jose Flores stierf in de kogelregen van de tienerschutter op Robb Elementary School in Uvalde. Hij hield van honkbal, volgens zijn oom Christopher Salazar, die de dood van zijn neefje bevestigde aan de Washington Post. “Hij was een gelukkig jongetje. Dol op zijn ouders. Hij lachte veel en maakte graag plezier”, aldus Salazar. Hij voegt eraan toe dat Jose ook verstandig was en graag naar school ging. Jose had nog twee broers en een zus.

Volledig scherm Jose Flores. © Christopher Salazar

De dood van de negenjarige Uziyah Garcia is bevestigd door zijn tante Nikki Cross. De jongen zou in de zomer tien geworden zijn. Hij hield van American football. Zijn opa, Manny Renfro, noemde hem “het liefste jongetje”. “En dat zeg ik niet omdat hij mijn kleinzoon was.” Volgens de grootvader was Uziyah erg goed in het vangen van de bal. Tijdens de zogenaamde ‘spring break’ had Renfro zijn kleinkind nog training gegeven.

Volledig scherm Uziyah Garcia. © AP

Volledig scherm Een van de dodelijke slachtoffertjes is Uziyah Garcia, die amper negen werd. © AP

Annabelle Guadalupe Rodriguez, Rojelio Torres, Makenna Elrod, Eliahana ‘Elijah Cruz’ Torres, Neveah Bravo en Tess Marie Mata - allemaal tien jaar - zouden ook bij de dodelijke slachtoffers zijn. Net als Ellie Garcia, dochtertje van Steven Garcia en Jennifer Lugo. “Onze Ellie was een popje en gelukkiger dan ooit”, schreef Steven Garcia op Facebook. “Papa en mama houden van je, vergeet dat nooit.”

Volgens de grootvader van Eliahana Torres wou het meisje gisteren niet naar school gaan, maar moest ze van haar familie.

Lexi Rubio, Alithia Ramirez, Jayce Carmelo Luevanos, Miranda Mathis, Jailah Nicole Silguero en Maite Yuleana Rodríguez zijn de andere namen van dodelijke slachtoffers die nog op social media circuleren.

Volledig scherm Steven Garcia verloor zijn dochtertje Ellie. © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.