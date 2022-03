Alisa, Polina en Arseni: zij zijn de jonge slachtoffers waar presidentsvrouw in open brief naar verwees

Alisa. Polina. Arseni. Zij zijn het gezicht geworden van de jonge slachtoffers die tijdens de oorlog in Oekraïne gevallen zijn. De echtgenote van president Volodymyr Zelensky verwees in haar open brief dan ook specifiek naar hen om haar stelling van massamoord kracht bij te zetten. “Als Rusland zegt dat het geen oorlog voert tegen burgers, dan noem ik eerst de namen van deze vermoorde kinderen”, klonk het uit de pen van Olena Zelenska.

Alisa (8) kwam om het leven na een bombardement in Okhtirka. Samen met haar grootvader had ze zich verscholen in een kelder. Toen de twee probeerden te vluchten, werden ze genadeloos neergeschoten. De opa gebruikte zijn lichaam als levend schild en stierf meteen. Alisa werd nog naar het ziekenhuis gebracht door haar moeder, maar daar zou ze twee dagen later bezwijken aan haar verwondingen.

Polina (10) werd samen met haar ouders op straat doodgeschoten door Russische saboteurs in het noordwesten van Kiev. Het gezin probeerde op dat moment met de auto weg te vluchten. Haar broer en zus raakten zwaargewond, Semyon (5) overleed later in het ziekenhuis. Sofia (13) ligt in coma op intensieve zorgen. Ze weet met andere woorden nog steeds niet dat al haar gezinsleden overleden zijn.

Volledig scherm Olena Zelenska. © Olena Zelenska

Arsenyi (14) werd aan het hoofd geraakt door een granaatscherf. Hij kon niet tijdig gered worden omdat de ambulance die hem kwam ophalen teruggestuurd werd.

Volgens Zelenska zijn al minstens 38 kinderen om het leven gekomen. “De eerste borelingen van deze oorlog keken op het betonnen plafond van de kelder”, klonk het in haar open brief. “Het eerste wat ze inademden, was de bijtende lucht van het ondergrondse. Ze werden verwelkomd door een gemeenschap die gevangen en geterroriseerd was. Op dit moment zijn er tientallen kinderen die nog nooit in hun leven vrede hebben gekend.”