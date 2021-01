“Alibaba-topman Jack Ma niet vermist, houdt zich gedeisd”

Rechter­hand Boris Johnson waarschuwt: "Nieuwe lockdown in Engeland zal tot maart blijven gelden”

11:32 Pas in maart zullen versoepelingen mogelijk zijn op de maandag afgekondigde lockdown in Engeland. Daarvoor heeft Michael Gove, als minister voor Kabinetszaken de rechterhand van premier Boris Johnson, dinsdag gewaarschuwd in een interview met Sky News. "Begin maart zouden we enkele van de beperkingen moeten kunnen opheffen, maar niet noodzakelijk allemaal", aldus Gove. "We doen er alles aan om zoveel mogelijk mensen te vaccineren, zodat we de beperkingen geleidelijk kunnen beginnen opheffen", klonk het nog.