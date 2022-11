Alibaba-oprichter Jack Ma zou discreet leven leiden in Japan

Oprichter en voormalig topman van de Chinese e-commercegigant Alibaba, Jack Ma, woont al bijna zes maanden in het Japanse Tokio. Dat bericht de Britse zakenkrant ‘Financial Times’.

Ma verdween na kritiek te hebben geleverd op de Chinese autoriteiten tussen eind 2020 en begin 2021 gedurende bijna drie maanden plots van de radar. Vervolgens dook hij weer op in online video waarin hij het werk van leraren op het Chinese platteland prees.

Volgens de Financial Times leidt Ma inmiddels een erg discreet leven in Japan. Zo bezoekt hij naar verluidt alleen enkele zeer exclusieve privéclubs in de Japanse hoofdstad en maakt hij af en toe met zijn gezin uitstapjes naar het platteland. Sinds 2021 bezocht hij Spanje en Nederland. Hij zou volgens de krant ook een paar keer de Verenigde Staten en Israël hebben aangedaan.

Volledig scherm Jack Ma tijdens een bezoek aan een bloemenkwekerij in Nederland. (25/10/21) © via REUTERS

Ma was de beroemdste zakenman in China en voor veel van zijn landgenoten het symbool van de ‘self-made man’. Maar in oktober 2020 viel de topman van Alibaba openlijk de Chinese financiële waakhond aan.

Kort daarna blokkeerde Beijing op het laatste moment de beursgang van Ant Group, een voormalige dochteronderneming van Alibaba gespecialiseerd in financiële technologie. En Alibaba kreeg later een boete van 2,8 miljard dollar (indertijd ruim 2,5 miljard euro) voor concurrentiebeperkende praktijken in China. Ondernemer Ma verdween toen plotseling bijna drie maanden van de radar.

Volgens de recentste ranglijst van grote Chinese fortuinen, opgesteld in november door de firma Hurun, zakte Jack Ma dit jaar van de vijfde naar de negende plaats. Hij verloor het afgelopen jaar namelijk 29 procent van zijn vermogen, tot 25,7 miljard dollar (een vergelijkbaar bedrag in euro). Tot 2020 was hij nog de rijkste man van China.

KIJK. “Wij willen vrijheid”: Chinezen protesteert tegen zerocovidbeleid en regering